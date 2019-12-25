İşte 2020 model Galatasaray! Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı mücadelede 2-0 öne geçmesine karşın Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Cimbom, 16. haftada ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve taraftarlarını bir kez daha kahretti. 16 haftada puan kaybı 24'e çıktı.