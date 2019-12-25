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İşte 2020 model Galatasaray! Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinde ağır yara alan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Göztepe maçındaki mağlubiyetten sonra bazı isimleri tamamen sildiği ve yönetime bu doğrultuda rapor verdiği öğrenildi. Yeni yılda kadroyu yenilemek isteyen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in transfer listesi de basına sızdı. İşte Terim'in istediği isimler ve 2020 model yeni Galatasaray...

25.12.2019 13:46 - Son Güncelleme: 25.12.2019 13:48
İşte 2020 model Galatasaray! Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 16. haftasındaki deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, kötü gidişatına dur diyemedi.

İşte 2020 model Galatasaray! Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı mücadelede 2-0 öne geçmesine karşın Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Cimbom, 16. haftada ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve taraftarlarını bir kez daha kahretti. 16 haftada puan kaybı 24'e çıktı.

İşte 2020 model Galatasaray! Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı | Son dakika spor haberleri

Son iki sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, geçen sezon TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı alarak zirve yapan sarı- kırmızılı ekipte işler bu sezon yolunda gitmiyor.

İşte 2020 model Galatasaray! Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı | Son dakika spor haberleri

Son 16 resmi maçının 6'sında berabere kalan 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda değişim rüzgarları esecek.

İşte 2020 model Galatasaray! Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in dediği gibi ocakta radikal kararlar alınacak ve bu kararlar sadece as takımla sınırlı kalmayacak...

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