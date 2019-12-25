İşte 2020 model Galatasaray! Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinde ağır yara alan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Göztepe maçındaki mağlubiyetten sonra bazı isimleri tamamen sildiği ve yönetime bu doğrultuda rapor verdiği öğrenildi. Yeni yılda kadroyu yenilemek isteyen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in transfer listesi de basına sızdı. İşte Terim'in istediği isimler ve 2020 model yeni Galatasaray...
25.12.2019 13:46
- Son Güncelleme: 25.12.2019 13:48
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