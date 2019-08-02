İstanbul'daki Liverpool-Chelsea maçının hakemi Stephanie Frappart oldu
14 Ağustos Çarşamba akşamı Vodafone Park'ta oynanacak olan Liverpool - Chelsea Süper Kupa finaline, hakem olarak Stephanie Frappart atandı. Bu kritik maçla birlikte Fransız hakem Frappart, erkeklerin oynadığı majör bir maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.
İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.
UEFA bu yıl Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta gerçekleşecek Süper Kupa finalinde büyük bir sürprize yer verdi. Fransız kadın hakem Stephaniie Frappart'ın mücadeleyi yönetecek olması Avrupa basınında da gündem oldu.
STEPHANIE FRAPPART KİMDİR?
İki İngiliz takımını karşı karşıya getirecek olan UEFA Süper Kupa finalinde bu yıl futbolseverler bir sürprizle karşılaştı.
UEFA, İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. 35 yaşındaki Frappart, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de görev almaya başladı.
28 Nisan 2019 tarihinde Amiens ile Strasbourg arasındaki 34. hafta maçını yöneterek Ligue 1 kariyerine start veren Stephanie Frappart, ligin 36. haftasındaki Nice-Nantes maçını yönetti. Fransız hakem, 2019 Kadınlar Dünya Kupası finalinde de düdük çaldı. Frappart, UEFA'nın erkekler organizasyonunda final yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.
Öte yandan daha önce İsviçreli kadın hakem Nicole Petignat UEFA Kupası'nda 2004-2009 yılları arasında 3 kez eleme maçlarında görev almıştı.