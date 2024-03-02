İsmail Kartal'dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılamasında Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan sarı lacivertliler, sürpriz bir şekilde kupaya veda etti. Yoluna 2 kulvarda devam eden İsmail Kartal hafta sonu oynanacak Hatayspor maçına çevrildi.