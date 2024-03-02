İsmail Kartal'dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı lacivertliler rotasını Süper Lig'e çevirdi. Zorlu maç öncesi tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal 11 kararını verdi. Kartal'ın özellikle Fred kararı dikkat çekti. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılamasında Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan sarı lacivertliler, sürpriz bir şekilde kupaya veda etti. Yoluna 2 kulvarda devam eden İsmail Kartal hafta sonu oynanacak Hatayspor maçına çevrildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İRFAN CAN VE KING KADRODA YOK!
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek.