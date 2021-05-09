İngiltere'den Okay Yokuşlu ile ilgili flaş Galatasaray iddiası
Devre arası transfer döneminde Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Okay Yokuşlu, performansıyla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekerken Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia da geldi.
09.05.2021 13:51
- Son Güncelleme: 09.05.2021 13:57
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun başka bir takımla kariyerini İngiltere'de sürdürebileceği iddia edildi.
Football Insider'da yer alan habere göre İngiltere'nin köklü kulübü Leeds United, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de kalmak istediği ileri sürülen haberde oyuncunun yeni durağının Leeds United olabileceği konuşuluyor.
İspanyolların önde gelen yayın organı AS'a dayandırılan bilgiye göre, Celta'nın yıldız futbolcuyu satmayı planlamasına rağmen West Bromwich Albion'ın oyuncunun sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneği bulunmuyor.
Okay Yokuşlu, bu sezon La Liga'da 12 maça çıktı.
Yıldız isim, devre arasında kiralık olarak gittiği West Bromwich'te de şu ana kadar 12 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist kaydetti.