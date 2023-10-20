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Hocalar kararlarını verdi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan Galatasaray, sahasında son haftalarda zor günler geçiren Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef kazanarak galibiyet serisini 8'e çıkarmak. Konuk ekip ise Burak Yılmaz yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor. Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi hocalar 11'lerini belirledi. İşte o isimler ve derbiye dair bilinmesi gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 16:29 Güncelleme 20 Ekim 2023, 16:29
Hocalar kararlarını verdi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri 1

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan Galatasaray, sahasında son haftalarda zor günler geçiren Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Hocalar kararlarını verdi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri 2

Sarı kırmızılılarda hedef kazanarak galibiyet serisini 8'e çıkarmak. Konuk ekip ise Burak Yılmaz yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor.

Hocalar kararlarını verdi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri 3

354. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

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