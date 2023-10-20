Hocalar kararlarını verdi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan Galatasaray, sahasında son haftalarda zor günler geçiren Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Sarı kırmızılılarda hedef kazanarak galibiyet serisini 8'e çıkarmak. Konuk ekip ise Burak Yılmaz yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor.
354. RANDEVU
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.