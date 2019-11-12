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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert çıkış: Yüzü yok...

Avrupa'da hüsran yaşayan ve son olarak Real Madrid'e 6-0'lık skorla yenilerek tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşayan Galatasaray, Avrupa dönüşü Gaziantep FK karşılaşmasında yara sardı. Usta kalem Hıncal Uluç, Galatasaray'ın bu galibiyetini değerlendirirken Fatih Terim hakkında ise sert sözler söyledi.

12.11.2019 15:56 - Son Güncelleme: 12.11.2019 15:56
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert çıkış: Yüzü yok...

Ali Sami Yen tarafından "Yabancıları yenmek üzere" kurulan Galatasaray'ı baştan aşağı yabancıları oynatan, ama bırakın onları yenmeyi gol bile atamaz hale getiren Fatih Terim, Real Madrid önünde 6 gol yemenin de ötesinde oynattığı ve seyirci kaldığı rezil, ruhsuz utanç futbolundan sonra istifa etmeliydi.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert çıkış: Yüzü yok...

Ama artık Galatasaray'a değil, "Kendine imparator" Terim, sırf kendisi için fevkalade akıllı bir taktik uyguladı..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert çıkış: Yüzü yok...

İstanbul'a gelecek ve onu havaalanında karşılayacak seyirciden çekindiği, onların yüzüne bakacak hali olmadığı için, Madrid'den doğru Gaziantep'e gitti.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert çıkış: Yüzü yok...

Hesabı açıktı. Madrid'de zaten dibe vurmuş, perişan olmuştu. Düşeceği daha derin çukur yoktu. Antep'de de rezil olursa, orada bırakırdı, ne fark eder?.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert çıkış: Yüzü yok...

Ama, zaten doğru dürüst futbol oynamayan Antep önünde, hakemle, makemle bir şekilde kazanırsa, araya milli maç arası giriyordu ki, bunlar Madrid Faciasının unutulması, nefes alması için yeterliydi.

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