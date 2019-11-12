Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert çıkış: Yüzü yok...
Avrupa'da hüsran yaşayan ve son olarak Real Madrid'e 6-0'lık skorla yenilerek tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşayan Galatasaray, Avrupa dönüşü Gaziantep FK karşılaşmasında yara sardı. Usta kalem Hıncal Uluç, Galatasaray'ın bu galibiyetini değerlendirirken Fatih Terim hakkında ise sert sözler söyledi.
12.11.2019 15:56
- Son Güncelleme: 12.11.2019 15:56
Ali Sami Yen tarafından "Yabancıları yenmek üzere" kurulan Galatasaray'ı baştan aşağı yabancıları oynatan, ama bırakın onları yenmeyi gol bile atamaz hale getiren Fatih Terim, Real Madrid önünde 6 gol yemenin de ötesinde oynattığı ve seyirci kaldığı rezil, ruhsuz utanç futbolundan sonra istifa etmeliydi.
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