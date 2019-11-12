Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert çıkış: Yüzü yok...

Ali Sami Yen tarafından "Yabancıları yenmek üzere" kurulan Galatasaray'ı baştan aşağı yabancıları oynatan, ama bırakın onları yenmeyi gol bile atamaz hale getiren Fatih Terim, Real Madrid önünde 6 gol yemenin de ötesinde oynattığı ve seyirci kaldığı rezil, ruhsuz utanç futbolundan sonra istifa etmeliydi.