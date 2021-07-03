Henry Onyekuru yeniden İstanbul'da! Menajeri D'Avila açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer masasında
Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından transfer için görüşmelere başlayan Henry Onyekuru ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten menajer D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...
03.07.2021 23:02
- Son Güncelleme: 03.07.2021 23:11
Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
ONYEKURU YENİDEN İSTANBUL'DA
Ajansspor'a konuşan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.
HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ ÖDEMEYE HAZIR
D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır.