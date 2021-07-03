Henry Onyekuru yeniden İstanbul'da! Menajeri D'Avila açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer masasında

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından transfer için görüşmelere başlayan Henry Onyekuru ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten menajer D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

03.07.2021 23:02 - Son Güncelleme: 03.07.2021 23:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





