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Henry Onyekuru yeniden İstanbul'da! Menajeri D'Avila açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer masasında

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından transfer için görüşmelere başlayan Henry Onyekuru ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten menajer D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

03.07.2021 23:02 - Son Güncelleme: 03.07.2021 23:11
Henry Onyekuru yeniden İstanbul'da! Menajeri D'Avila açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer masasında

Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

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Henry Onyekuru yeniden İstanbul'da! Menajeri D'Avila açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer masasında

Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Henry Onyekuru yeniden İstanbul'da! Menajeri D'Avila açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer masasında

ONYEKURU YENİDEN İSTANBUL'DA
Ajansspor'a konuşan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Henry Onyekuru yeniden İstanbul'da! Menajeri D'Avila açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer masasında

Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

Henry Onyekuru yeniden İstanbul'da! Menajeri D'Avila açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer masasında

HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ ÖDEMEYE HAZIR
D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır.