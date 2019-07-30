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Hem Galatasaray hem Fenerbahçe ilgileniyordu, resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 26 yaşındaki Deniz Türüç, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Önce Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Deniz Türüç'ün transferi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. ​ Kayserispor Başkanı Erol Bedir, anlaşma şartlarını duyururken Galatasaray'dan takasla alacağı ismi de resmen açıklandı. Ancak transfere dair başka çok önemli gelişmeler de var. İşte ayrıntılar...

30.07.2019 12:45 - Son Güncelleme: 30.07.2019 12:48
Hem Galatasaray hem Fenerbahçe ilgileniyordu, resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun sonlamasıyla Deniz Türüç ismi gündeme gelmişti.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe ilgileniyordu, resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla...

Cimbom, Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığı sonrası Deniz Türüç'ü takıma kazandırma kararı almıştı.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe ilgileniyordu, resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla...

Teknik direktör Fatih Terim'in de çok istediği oyuncu için imkanlar seferber edilmişti.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe ilgileniyordu, resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla...

Transfer sürecinde ayrıca beklenmedik bir durum da yaşanmış, Fenerbahçe devreye girmişti.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe ilgileniyordu, resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla...

Bu durum ise Kayserispor'a yaramıştı. İki ezeli rakibin jkarşı kariıya gelmesini fırsat bilen Kayserispor kurmaylarının eli bu transferde güçlenmişti.

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