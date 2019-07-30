Hem Galatasaray hem Fenerbahçe ilgileniyordu, resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 26 yaşındaki Deniz Türüç, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Önce Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Deniz Türüç'ün transferi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. ​ Kayserispor Başkanı Erol Bedir, anlaşma şartlarını duyururken Galatasaray'dan takasla alacağı ismi de resmen açıklandı. Ancak transfere dair başka çok önemli gelişmeler de var. İşte ayrıntılar...

30.07.2019 12:45 - Son Güncelleme: 30.07.2019 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





