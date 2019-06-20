Hector Herrera'nın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması (Son dakika Galatasaray transferleri)

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Meksikalılar ile transfer görüşmesi yapıyorum" açıklamasından sonra gözler Javier Hernandez'e dönse de, listede bir başka Meksikalı Hector Herrera'nın da yer aldığı öğrenildi. İddiaların ardından Herrera'nın menajeri bir açıklama yaptı.

20.06.2019 14:47 - Son Güncelleme: 20.06.2019 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





