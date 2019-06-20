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Hector Herrera'nın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması (Son dakika Galatasaray transferleri)

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Meksikalılar ile transfer görüşmesi yapıyorum" açıklamasından sonra gözler Javier Hernandez'e dönse de, listede bir başka Meksikalı Hector Herrera'nın da yer aldığı öğrenildi. İddiaların ardından Herrera'nın menajeri bir açıklama yaptı.

20.06.2019 14:47 - Son Güncelleme: 20.06.2019 14:48
Hector Herrera'nın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması (Son dakika Galatasaray transferleri)

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.

Hector Herrera'nın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması (Son dakika Galatasaray transferleri)

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorlayacak.

Hector Herrera'nın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması (Son dakika Galatasaray transferleri)

Yönetim, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de forvet transferine öncelik verecek.

Hector Herrera'nın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması (Son dakika Galatasaray transferleri)

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmış ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamamıştı.

Hector Herrera'nın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması (Son dakika Galatasaray transferleri)

Diagne ile yollarını ayırması beklenen Cimbom'da Mitroglou da kadroda düşünülmüyor.

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