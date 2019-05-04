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Harun Tekin'den inanılmaz hata! Fenerbahçe taraftarından Harun Tekin'e şok sözler...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Harun Tekin yaptığı inanılmaz hata ile maça damga vurdu. Roman Neustadter'in 13. dakikada geri pasını kontrol etmek isteyen Harun, topu ayağının altında kaçırınca meşin yuvarlak çizgiyi geçti, Fenerbahçe talihsiz bir şekilde geriye düştü. Bu golün ardından Harun Tekin sosyal medyada gündem oldu. İşte Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadan Harun Tekin'e gösterdiği tepki...

04.05.2019 22:14 - Son Güncelleme: 04.05.2019 22:31
Harun Tekin'den inanılmaz hata! Fenerbahçe taraftarından Harun Tekin'e şok sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kaşımpaşa'ya konuk oldu.


Harun Tekin'den inanılmaz hata! Fenerbahçe taraftarından Harun Tekin'e şok sözler...

Yaptığı inanılmaz hatayla Fenerbahçe'nin maçta geriye düşmesine sebep olan kaleci Harun Tekin, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Fenerbahçe taraftarının harun Tekin'e gösterdiği tepkiler...

Harun Tekin'den inanılmaz hata! Fenerbahçe taraftarından Harun Tekin'e şok sözler...
Harun Tekin'den inanılmaz hata! Fenerbahçe taraftarından Harun Tekin'e şok sözler...
Harun Tekin'den inanılmaz hata! Fenerbahçe taraftarından Harun Tekin'e şok sözler...
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