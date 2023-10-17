Halil Umut Meler'in kararı Edin Dzeko'yu çıldırttı! İşte o anlar

EURO 2024 Elemeleri'nde Bosna Hersek'in sahasında Portekiz'e 5-0'lık skorla mağlup olduğu maçta dikkat çeken anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Portekiz lehine verilen karar sonrası Halil Umut Meler ile uzun süre tartıştı. İşte Cristiano Ronaldo'nun gole çevirdiği pozisyon öncesi yaşananlar...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeri J Grubu karşılaşmasında Bosna Herkes ile Portekiz, Bilino Polje Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
PORTEKİZ İLK YARIDA FARKA GİTTİ
Konuk ekip beşinci dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden 25 dakika sonra bu kez Bruno Fernandes topu filelere gönderdi: 3-0.
32. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle 4-0 öne geçen Portekiz, 41. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Portekiz deplasmanda Bosna Hersek'i 5-0 ile geçti.