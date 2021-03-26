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"Gurbetçi İbrahimovic" Türkiye yolunda! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Avusturya 1. Lig ekiplerinden Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Türk asıllı golcü Ercan Kara, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren, transferin de gözdesi oldu. Avusturya basını golcü futbolcunun Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor tarafından takip edildiğini ve rotasının Türkiye olabileceğini iddia etti.

26.03.2021 16:04 - Son Güncelleme: 26.03.2021 16:04
Gurbetçi İbrahimovic Türkiye yolunda! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Avusturya 1. Lig ekiplerinden Rapid Wien'de forma giyen 'Gurbetçi Zlatan' Ercan Kara, ülkesinin basınında gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gurbetçi İbrahimovic Türkiye yolunda! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Bu sezon ligde fırtına gibi esen Ercan'ın hikayesine yer verilirken, hem oyuncunun anlattıklarına hem de transfer hedeflerine dair önemli bilgiler aktarıldı.

Gurbetçi İbrahimovic Türkiye yolunda! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Fotomaç'ın derlediği konu ile ilgili yazılan haber şu şekilde oldu;

Gurbetçi İbrahimovic Türkiye yolunda! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

"Rapid Wien'de, kendini parlatması için geç kalmış bir golcü var ve o şimdi kariyerinde bir üst adıma geçmek üzere olabilir.

Gurbetçi İbrahimovic Türkiye yolunda! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Rapid Wien teknik direktörü Dietmar, pivot golcü Ercan Kara hakkında "Bana Zlatan Ibrahimovic'i anımsatıyor." demişti. Antrenör, "Zlatan 20 yıldır böyle goller atıyor. O erken yaşlarda olmasına rağmen dünyanın en iyi kulüplerinde yarışa başlamıştı. Ercan da, bölgesel liglerde ve üst klasman liglerinde gol krallığı ünvanına sahip. Ercan mini bir Zlatan." dedi.