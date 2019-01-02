Gomis'ten Galatasaraylıları sevindirecek açıklama!
Bir dönem Galatasaray'a damgasını vuran yıldız forvet Bafetimbi Gomis'ten taraftarı sevindiren açıklama geldi. Gomis, "Galatasaray'a dönmeyi çok isterim" dedi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 13:58:53
Güncelleme: 14:01:03
Gomis'ten Galatasaraylıları sevindirecek açıklama!
Yaz aylarında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı yönetimin "para" nedeniyle ayrıldığını birçok kez deklare ettiği Bafetimbi Gomis, verdiği özel röportajda ileride Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi.
Gomis'ten Galatasaraylıları sevindirecek açıklama!
Galatasaray yönetiminin kendisiyle yolları ayırdığını belirten Gomis, "Türkiye'de para nedeniyle yaşanan krizin nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi ve bu da ligi zayıflattı.
Gomis'ten Galatasaraylıları sevindirecek açıklama!
Yaz aylarında istediği teklifleri alamayan Galatasaray, transfer için benimle temasa geçti ve bir karar vermemiz gerekti.
Gomis'ten Galatasaraylıları sevindirecek açıklama!
Benim ilk tercihim Galatasaray'daki macerama devam etmekti. Bu kulübe aşıktım, İstanbul'a aşıktım. Taraftarların enerjisi, sportif almanda seviye... 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım.
Gomis'ten Galatasaraylıları sevindirecek açıklama!
Gol kralı oldum, yabancı oyuncular için 29 golle rekor kırdım. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu kazandım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik ve o harika statta, Şampiyonlar Ligi müziği'ni duymak istedim.