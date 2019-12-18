Gökhan Çıra'dan flaş Fatih Terim ve Galatasaray açıklaması!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra yine gündeme oturmuştu. Maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gökhan Çıra'dan flaş bir açıklama daha geldi. İşte haberin detayları...
18.12.2019 19:50
- Son Güncelleme: 18.12.2019 19:51
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