Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın attığı tweet olay yarattı: Uyu uyuyabilirsen bakalım...
Şu sıralara Galatasaray'da yaşananlar malumunuz... Yönetimin yaşadığı sıkıntılar, takımda yaşananlar sıkıntılar derken taraftar hayli huzursuz... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, en çok dikkat çeken isimlerden biri. Maçlardaki heyecanıyla gündeme sık sık gelen Abdurrahim Albayrak'ın yıllar önce attığı bu tweet hala akıllarda. Tabi sadece o değil. İşte yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren spor dünyasının yıldızları.
ÖYLE TWEETLER ATTILAR Kİ...
Spor dünyasının ünlü yıldızlarının bazen attıkları tweetler ile gündemi oldukça meşgul etti. Sosyal medyayı etkin kullanan sporcuların tweetleri bazen kahkahaya sebep olurken bazen hüzünlendirdi. İşte sporcuların birbirinden komik paylaşımları.
Yeni Malatyaspor forması giyerken, bir sporseverin kendisine attığı tweeti yanıtlayan Sadık Çiftpınar'ın bu paylaşımı çok konuşuldu.
Austin Rivers
Rockets'in oyun kurucusu Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu ve aynı zamanda babası olan Doc Rivers için teknik faul istedi.
Rivers, Babasının hakemlerle hararetli şekilde tartıştığı esnadan el-kol hareketiyle 'teknik faul' talebinde bulundu. Hakemler daha sonra Doc Rivers'ı oyundan attı.
Austin Rivers, oyun dışı kalan babasını el sallayarak kenara gönderdi.
ZLATAN IBRAHIMOVIC
Spor dünyasının sıradışı isimlerinden biri olan LA Galaxy'den ayrılığını şu sözler duyurdu:
"Geldim, gördüm, yendim. Los Angeles Galaxy'e beni yeniden canlı hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin."