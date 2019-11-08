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Galatasaraylı yıldız Bakırköy'de kendine kuaför salonu açtı! Görenler şaştı kaldı

Kimisi bir dönem spor gündeminin tepesinden düşmeyen yıldız isimleri, kimisi hala aktif spor hayatına devam eden sporcular... Sporcuların diğer meslekleri sizi çok şaşırtacak. Galatasaray Basketbol Takımında forma giyen 23 yaşındaki genç yıldız, kendine Bakırköy'de kuaföre salonu açtı. Peki ya yine Galatasaray ile adı özdeşleşen bir yıldızın spor bıraktıktan sonra Marvel'ın avukatı olduğunu biliyor muydunuz ? Sporcuların gerçek meslekleri sizi çok şaşırtacak...

08.11.2019 12:24 - Son Güncelleme: 08.11.2019 12:36
Galatasaraylı yıldız Bakırköy'de kendine kuaför salonu açtı! Görenler şaştı kaldı

Galatasaraylı sporcunun yeni mesleği şaşırttı.

Galatasaraylı yıldız Bakırköy'de kendine kuaför salonu açtı! Görenler şaştı kaldı

İddialara göre; Galatasaray Doğa Sigorta'nın 26 yaşındaki Amerikalı uzunu Zach Auguste, İstanbul'da kuaför dükkanı açtı.

Galatasaraylı yıldız Bakırköy'de kendine kuaför salonu açtı! Görenler şaştı kaldı

Ertuğrul Erdoğan yönetimindeki Galatasaray Doğa Sigorta'da iki yıldır forma giyen Zach Auguste, İstanbul'un Bakırköy semtinde bir kuaför dükkanı açtı.

Galatasaraylı yıldız Bakırköy'de kendine kuaför salonu açtı! Görenler şaştı kaldı

Auguste kuaför dükkanına "Saloon Zach" adını verdi.

Galatasaraylı yıldız Bakırköy'de kendine kuaför salonu açtı! Görenler şaştı kaldı

İlk müşterileri de takım arkadaşları Tai Webster ve Greg Whittington oldu.

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