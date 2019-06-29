Galatasaraylı Ryan Babel hakkında şok! Meğer bir Türk kızından...
Galatasaray transfer bombalarını peşi sıra patlattı. 3 transferini birden açıklayan Galatasaray'ın açıkladığı 3 arasında Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'de vardı. Ryan Babel, Türkiye'ye ve Türk kültürüne uzak bir isim değil. Nedeni ise Beşiktaş değil. Ryan Babel hakkında ortaya çıkan bu skandal bir döneme damgasını vurmuştu. Öte yandan Ryan Babel ile Ryan Donk'un ne yapacağı merak konusu. Peki neden mi?
YASAK AŞKIN MEYVESi
Posta'nın haberine göre; Babel'in 2015 yılında Miami tatili sırasında emlak danışmanlığı yapan Mina Koç isimli Türk kızıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişki sonrasında Koç'un hamile kaldığı ortaya çıktı. Önce çocuğun babası olduğunu kabul etmeyen futbolcu, iddianın gerçek olup olmadığını öğrenmek için 2017 yılında Miami'ye gidip babalık testi yaptırmış.
BABALIK TESTi YAPTIRMIŞ
Doğumdan üç ay sonra oğlunu gören Babel, ünlü klinik 'DNA Diagnostics Center'da yaptırdığı test sonucuna göre Denys isimli çocuğun babası çıkmış. O günden sonra oğlunu görmeye hiç gitmeyen futbolcuyu suçlayan Mina Koç, Amerika'da ünlü futbolcu hakkında babalık davası açacağını açıklamıştı.