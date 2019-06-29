Galatasaraylı Ryan Babel hakkında şok! Meğer bir Türk kızından...

Galatasaray transfer bombalarını peşi sıra patlattı. 3 transferini birden açıklayan Galatasaray'ın açıkladığı 3 arasında Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'de vardı. Ryan Babel, Türkiye'ye ve Türk kültürüne uzak bir isim değil. Nedeni ise Beşiktaş değil. Ryan Babel hakkında ortaya çıkan bu skandal bir döneme damgasını vurmuştu. Öte yandan Ryan Babel ile Ryan Donk'un ne yapacağı merak konusu. Peki neden mi?

29.06.2019 17:14 - Son Güncelleme: 29.06.2019 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





