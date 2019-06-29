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Galatasaraylı Ryan Babel hakkında şok! Meğer bir Türk kızından...

Galatasaray transfer bombalarını peşi sıra patlattı. 3 transferini birden açıklayan Galatasaray'ın açıkladığı 3 arasında Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'de vardı. Ryan Babel, Türkiye'ye ve Türk kültürüne uzak bir isim değil. Nedeni ise Beşiktaş değil. Ryan Babel hakkında ortaya çıkan bu skandal bir döneme damgasını vurmuştu. Öte yandan Ryan Babel ile Ryan Donk'un ne yapacağı merak konusu. Peki neden mi?

29.06.2019 17:14 - Son Güncelleme: 29.06.2019 17:14
Galatasaraylı Ryan Babel hakkında şok! Meğer bir Türk kızından...

RYAN BABEL GALATASARAY'DA

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ryan Babel Galatasaray'da. Sarı kırmızılı kulüp 32 yaşındaki oyuncuya imza parası olarak 2 milyon Euro ve yıllık 2,5 milyon Euro verileceğini belirtti.

Galatasaraylı Ryan Babel hakkında şok! Meğer bir Türk kızından...

Ryan Babel Türk kültürüne, Türkiye'ye uzak bir isim değil.

Galatasaraylı Ryan Babel hakkında şok! Meğer bir Türk kızından...

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Beşiktaş'ın evli ve üç çocuk babası Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in herkesten gizlediği bir oğlu daha olduğu ortaya çıkmıştı. İşin daha da hayret uyandırıcı kısmı ise Babel'in gizlediği oğlunun annesi Miami'de yaşayan bir Türk.

Galatasaraylı Ryan Babel hakkında şok! Meğer bir Türk kızından...

YASAK AŞKIN MEYVESi

Posta'nın haberine göre; Babel'in 2015 yılında Miami tatili sırasında emlak danışmanlığı yapan Mina Koç isimli Türk kızıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişki sonrasında Koç'un hamile kaldığı ortaya çıktı. Önce çocuğun babası olduğunu kabul etmeyen futbolcu, iddianın gerçek olup olmadığını öğrenmek için 2017 yılında Miami'ye gidip babalık testi yaptırmış.

Galatasaraylı Ryan Babel hakkında şok! Meğer bir Türk kızından...

BABALIK TESTi YAPTIRMIŞ

Doğumdan üç ay sonra oğlunu gören Babel, ünlü klinik 'DNA Diagnostics Center'da yaptırdığı test sonucuna göre Denys isimli çocuğun babası çıkmış. O günden sonra oğlunu görmeye hiç gitmeyen futbolcuyu suçlayan Mina Koç, Amerika'da ünlü futbolcu hakkında babalık davası açacağını açıklamıştı.

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