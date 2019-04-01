Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımları sosyal medyayı salladı!
İbrasızlık krizi sonrası Galatasaray'da neler olacağı merak ediliyor. Yönetimde problemler yaşanırken taraftarlar Galatasaray'daki gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip ediyor. Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımı radara takılanlardan. Önce Marcao'nun ardından Marcao'nun eşi Panigaldo Teixeira'nın paylaşımları önce şaşkınlığa uğrattı ardından binlerce beğeni kazandı. İşte Marcao ve eşinin o paylaşımları.
01.04.2019 09:38
- Son Güncelleme: 01.04.2019 09:50
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