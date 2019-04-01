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Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımları sosyal medyayı salladı!

İbrasızlık krizi sonrası Galatasaray'da neler olacağı merak ediliyor. Yönetimde problemler yaşanırken taraftarlar Galatasaray'daki gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip ediyor. Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımı radara takılanlardan. Önce Marcao'nun ardından Marcao'nun eşi Panigaldo Teixeira'nın paylaşımları önce şaşkınlığa uğrattı ardından binlerce beğeni kazandı. İşte Marcao ve eşinin o paylaşımları.

01.04.2019 09:38 - Son Güncelleme: 01.04.2019 09:50
Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'ın Chaves'den transfer ettiği Marcao, geldiği günden bu yana değerini ikiye katladı. Ancak Brezilyalı stoperin gönlü tamamen Galatasaray'da. Bunu yaptığı paylaşımlarla gösteriyor. Ama sadece Marcao değil.

Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımları sosyal medyayı salladı!

KOCASININ TRANSFERİNİ DUYURMUŞTU

Marcao'nun eşi Panidalgo Teixeira, Marcao ile Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sırasında eşinin Galatasaray'a transfer olacağını duyuran isim olmuştu.

Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımları sosyal medyayı salladı!

TARAFTARI MEST ETTİLER

Marcao'nun eşi Panidalgo Teixeira koluna dişi aslan dövmesi yaptırdı.

Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Bu paylaşım taraftarlardan beğeni topladı.

Galatasaraylı Marcao ve eşinin paylaşımları sosyal medyayı salladı!

ARDINDAN MARCAO...

Eşinin yaptırdığı 'Dişi Aslan' dövmesinin ardından Marcao da 'Aslan Kral' dövmesi yaptırarak bir kez daha taraftarın gönlünü kazandı. Çiftin bu paylaşımları Galatasaray sembolleri olarak yorumlandı.

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