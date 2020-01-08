Galatasaraylı Fernando Muslera’ya flaş teklif! Yakın markajına aldı...

Galatasaray sezon başında yaptığı flaş transferlerden beklediğini bulamadı. İlk yarıda oldukça sıkıntılı bir süreç geçiren Sarı-kırmızılılar son maçta Antalyaspor'u 5-0 yenip moral bulmuştu. Sezonun ilk yarısında performansıyla göz dolduran az isimlerden biri Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera olmuştu. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ortaya atılan Fernando Muslera iddiasıyla çalkalanıyor. Son dakika transfer haberine göre Muslera yakın markajda...

08.01.2020 12:25 - Son Güncelleme: 08.01.2020 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





