Galatasaraylı Fernando Muslera’ya flaş teklif! Yakın markajına aldı...
Galatasaray sezon başında yaptığı flaş transferlerden beklediğini bulamadı. İlk yarıda oldukça sıkıntılı bir süreç geçiren Sarı-kırmızılılar son maçta Antalyaspor'u 5-0 yenip moral bulmuştu. Sezonun ilk yarısında performansıyla göz dolduran az isimlerden biri Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera olmuştu. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ortaya atılan Fernando Muslera iddiasıyla çalkalanıyor. Son dakika transfer haberine göre Muslera yakın markajda...
08.01.2020 12:25
- Son Güncelleme: 08.01.2020 12:30
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde beklenileni veremedi.
İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.