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Galatasaraylı Diagne o yolda hızla ilerliyor 'Saçlarını yolarlar' (En kötü transferler)

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, Avrupa'da hüsrana uğradı! Galatasaray 2-1'in rövaşında Benfica ile 0-0 berabere kalarak, Avrupa'da suya gömüldü. Galatasaray'ın en çok eleştirilen ismi ise Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadroya katılan Mbaye Diagne oldu. Maç boyunca teknik direktör Fatih Terime dahi saç baş yolduran, rahat tavırları ile taraftarı çıldırtan Mbaye Diagne için 'O saçlarını yolarlar' yorumları bile yapıldı. Diagne'nin bu performansı devam ederse, Türkiye'nin en kötü transferleri arasına ismini rahatlıkla yazdıracak.

22.02.2019 10:41 - Son Güncelleme: 22.02.2019 10:49
Galatasaraylı Diagne o yolda hızla ilerliyor 'Saçlarını yolarlar' (En kötü transferler)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 'nde 2-1'lik Benfica yenilgisinin rövanş maçında, 0-0 berabere kalarak Avrupa hayallerine veda etti. Galatasaray'ın UEFA Avrupla Ligi'nden elenmesi geniş yankı bulurken, maçın en çok tartışılan ismi Mbaye Diagne oldu.

Galatasaraylı Diagne o yolda hızla ilerliyor 'Saçlarını yolarlar' (En kötü transferler)

GOLCÜ DİYE GELDİ FOS ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 10 milyon euro'ya Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, eski günlerini aratıyor.

Galatasaraylı Diagne o yolda hızla ilerliyor 'Saçlarını yolarlar' (En kötü transferler)

Sarı-kırmızılı formayı ilk giydiği Trabzonspor maçında penaltıdan ağları sarsan Senegalli santrfor, onun dışında futboluyla sınıfta kaldı. Benfica karşısında tel tel dökülen Diagne,teknik direktör Fatih Terim'i de çıldırttı.

Galatasaraylı Diagne o yolda hızla ilerliyor 'Saçlarını yolarlar' (En kötü transferler)

Mücadelenin ilk yarısında Senegalli santrforun yaptığı top kayıplarına ve vurdumduymaz tavırlarına kızan Terim, oyuncusuna bağırp, saha kenarına kadar gelerek Diagne'ye, "Daha hareketli ol. Pres yap" dedi.

Galatasaraylı Diagne o yolda hızla ilerliyor 'Saçlarını yolarlar' (En kötü transferler)

İlk devrenin sonlarına doğru bir ikili mücadelede yerde kalan Diagne'ye sinirlenen Terim, kulübeye dönerek Sinan Gümüş'e ısınma talimatı verdi. Diagne'ye sosyal medyada taraftarlar da tepki gösterdi.

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