Galatasaraylı Diagne o yolda hızla ilerliyor 'Saçlarını yolarlar' (En kötü transferler)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 'nde 2-1'lik Benfica yenilgisinin rövanş maçında, 0-0 berabere kalarak Avrupa hayallerine veda etti. Galatasaray'ın UEFA Avrupla Ligi'nden elenmesi geniş yankı bulurken, maçın en çok tartışılan ismi Mbaye Diagne oldu.