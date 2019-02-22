Galatasaraylı Diagne o yolda hızla ilerliyor 'Saçlarını yolarlar' (En kötü transferler)
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, Avrupa'da hüsrana uğradı! Galatasaray 2-1'in rövaşında Benfica ile 0-0 berabere kalarak, Avrupa'da suya gömüldü. Galatasaray'ın en çok eleştirilen ismi ise Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadroya katılan Mbaye Diagne oldu. Maç boyunca teknik direktör Fatih Terime dahi saç baş yolduran, rahat tavırları ile taraftarı çıldırtan Mbaye Diagne için 'O saçlarını yolarlar' yorumları bile yapıldı. Diagne'nin bu performansı devam ederse, Türkiye'nin en kötü transferleri arasına ismini rahatlıkla yazdıracak.
22.02.2019 10:41
- Son Güncelleme: 22.02.2019 10:49
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