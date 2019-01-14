Galatasaray'ın yeni transferi Marcao geliyor! 2018-2019 sezonu ara dönemi biten transferler

Galatasaraylıların merakla beklediği haber nihayet duyuruldu. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, bu gece İstanbul'da olacak. Breziyalı stoperin bu gece İstanbul'a gelmek üzere yola çıkacağı öğrenildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 16:13:57 Güncelleme: 16:17:39
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao geliyor! 2018-2019 sezonu ara dönemi biten transferler

O HABER NİHAYET GELDİ

Galatasaraylıların beklediği son dakika haberi geldi! Galatasaray yeni transferi Marcao'ya kavuşuyor. Brezilyalı stoper bu gece saat 23.55'te İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao geliyor! 2018-2019 sezonu ara dönemi biten transferler

Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Marcao transferini resmen açıklamıştı. Yeni transfer dün takımı Chaves ile son maçına çıkmış ve penaltı kaçırmıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao geliyor! 2018-2019 sezonu ara dönemi biten transferler

Marcao, Chaves formasyla 17'si lig, toplamda 24 karşılaşmada görev aldı. 22 yaşındaki genç yıldız 3 gol atmıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao geliyor! 2018-2019 sezonu ara dönemi biten transferler

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE BİTEN TRANSFERLER

Haris Hajradinovic

NK Osijek > Kasımpaşa

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao geliyor! 2018-2019 sezonu ara dönemi biten transferler

Johannes Geis

Schalke > Köln (Kiralık)

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