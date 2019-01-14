Galatasaray'ın yeni transferi Marcao geliyor! 2018-2019 sezonu ara dönemi biten transferler

Galatasaraylıların merakla beklediği haber nihayet duyuruldu. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, bu gece İstanbul'da olacak. Breziyalı stoperin bu gece İstanbul'a gelmek üzere yola çıkacağı öğrenildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 16:13:57 Güncelleme: 16:17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





