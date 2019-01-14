Galatasaray'ın yeni transferi Marcao geliyor! 2018-2019 sezonu ara dönemi biten transferler
Galatasaraylıların merakla beklediği haber nihayet duyuruldu. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, bu gece İstanbul'da olacak. Breziyalı stoperin bu gece İstanbul'a gelmek üzere yola çıkacağı öğrenildi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 16:13:57
Güncelleme: 16:17:39
O HABER NİHAYET GELDİ
Galatasaraylıların beklediği son dakika haberi geldi! Galatasaray yeni transferi Marcao'ya kavuşuyor. Brezilyalı stoper bu gece saat 23.55'te İstanbul'da olacak.
Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Marcao transferini resmen açıklamıştı. Yeni transfer dün takımı Chaves ile son maçına çıkmış ve penaltı kaçırmıştı.
Marcao, Chaves formasyla 17'si lig, toplamda 24 karşılaşmada görev aldı. 22 yaşındaki genç yıldız 3 gol atmıştı.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE BİTEN TRANSFERLER
Haris Hajradinovic
NK Osijek > Kasımpaşa
Johannes Geis
Schalke > Köln (Kiralık)