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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'den Diagne ve Galatasaray açıklaması

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi A Gurubu'nda temsil edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın rakipleri ise Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge oldu. İlk mücadelesine 18 Eylül'de Club Brugge karşısında çıkacak olan Galatasaray için kulüp başkanı Bart Varhaeghe ve PSG forması giyen Diallo'dan açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

14.09.2019 20:20 - Son Güncelleme: 14.09.2019 20:59
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'den Diagne ve Galatasaray açıklaması

Club Brugge Başkanı Bart Varhaeghe, Mbaye Diagne'nin transferinden Şampiyonlar Ligi grubuna ve modern futbolun gelişmiş finansal boyutuna kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'den Diagne ve Galatasaray açıklaması

İşte Varhaeghe röportajından öne çıkan noktalar;

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'den Diagne ve Galatasaray açıklaması

"Belçika'nın lider kulübü ünvanını Anderlecht'ten devraldığını söyleniyor, katılıyor musunuz?"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'den Diagne ve Galatasaray açıklaması

Herkes böyle söylüyor. Ülkenin en büyük bütçeye sahip kulübü olduk. Bu hikaye 9 yıl önce başladık ve birçok insanın katkılarıyla bu noktaya ulaştık.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'den Diagne ve Galatasaray açıklaması

Şu ana kadar ulaştığımız noktadan ötürü mutluyuz. Antrenman sahaları, tesisler yaptık. Her şey istediğimiz gibi oldu. Antrenörler, takım, futbolcular.

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