Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'den Diagne ve Galatasaray açıklaması

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi A Gurubu'nda temsil edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın rakipleri ise Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge oldu. İlk mücadelesine 18 Eylül'de Club Brugge karşısında çıkacak olan Galatasaray için kulüp başkanı Bart Varhaeghe ve PSG forması giyen Diallo'dan açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

14.09.2019 20:20 - Son Güncelleme: 14.09.2019 20:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





