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Galatasaray'ın patronu Fatih Terim hiç acımıyor! Yıldız ismin fişini çekti

Galatasaray için 2018-2019 sezonu krizlere gebeydi. Fatih Terim, Eren Derdiyok'u takımda istemedi. Ardından karın ağrısı nedeniyle maça çıkmayıp, Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'in fişini çekti. Şimdi de Mali Genel Kurul'da Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmedi ve Galatsaray seçime gitmek zorunda. Galatasaray'da yönetim krizi nereye bağlanır bilinmez ama Fatih Terim'in yaşadığı sıkıntılar onun için pek sorun değil. Fatih Terim, oyuncuları ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile ünlü. İşte Fatih Terim'in sorun yaşadığı o isimler.

02.04.2019 17:32 - Son Güncelleme: 02.04.2019 17:38
Galatasaray'ın patronu Fatih Terim hiç acımıyor! Yıldız ismin fişini çekti

FATİH TERİM KİMSEYE ACIMIYOR

Galatasaray için 2018-2019 sezonunun ilk yarısı pek çok krize gebeydi. Fatih Terim önce Eren Derdiyok'u tek kalemde çizdi ardından Serdar Aziz'i takımdan gönderdi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim hiç acımıyor! Yıldız ismin fişini çekti

Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve hem yönetim hem de taraftarın gözünde hüsran olarak nitelendirilen Diagne krizi devam ediyor...

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim hiç acımıyor! Yıldız ismin fişini çekti

INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Eleştiriler sonrası Mbaye Diagne Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı: 'Henüz sahaya en iyi halimi yansıtmadım. En iyisi olmaya çalışıyorum. Herkes için eleştiri yapmak kolay. Benim bu eleştiriler karşısında başım dik ve sağlam duruyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. Daha iyisi olacak inşallah.'

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim hiç acımıyor! Yıldız ismin fişini çekti

Sarı-Kırmızılılar'da bekleneni henüz veremeyen Senegalli santrforun, teknik direktör Fatih Terimtarafından üstünün çizildiği iddia edildi. Nedeni ise sıra dışı bir olayda saklı. Ve Diagne'nin yaptığı bu paylaşım bu nedeni doğrular cinsten.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim hiç acımıyor! Yıldız ismin fişini çekti

ÇIKAR MASKENİ!

Senegalli golcünün taktığı maskeyle ilgili yöneticilerin sürekli uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Buna bağlı olarak, Diagne'nin Kasımpaşa'daki gol sevinçlerinde taktığı King Kong maskesinin sırrı ortaya çıktı.

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