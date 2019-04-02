Galatasaray'ın patronu Fatih Terim hiç acımıyor! Yıldız ismin fişini çekti
Galatasaray için 2018-2019 sezonu krizlere gebeydi. Fatih Terim, Eren Derdiyok'u takımda istemedi. Ardından karın ağrısı nedeniyle maça çıkmayıp, Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'in fişini çekti. Şimdi de Mali Genel Kurul'da Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmedi ve Galatsaray seçime gitmek zorunda. Galatasaray'da yönetim krizi nereye bağlanır bilinmez ama Fatih Terim'in yaşadığı sıkıntılar onun için pek sorun değil. Fatih Terim, oyuncuları ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile ünlü. İşte Fatih Terim'in sorun yaşadığı o isimler.
02.04.2019 17:32
- Son Güncelleme: 02.04.2019 17:38
FATİH TERİM KİMSEYE ACIMIYOR
Galatasaray için 2018-2019 sezonunun ilk yarısı pek çok krize gebeydi. Fatih Terim önce Eren Derdiyok'u tek kalemde çizdi ardından Serdar Aziz'i takımdan gönderdi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.
INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI
Eleştiriler sonrası Mbaye Diagne Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı: 'Henüz sahaya en iyi halimi yansıtmadım. En iyisi olmaya çalışıyorum. Herkes için eleştiri yapmak kolay. Benim bu eleştiriler karşısında başım dik ve sağlam duruyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. Daha iyisi olacak inşallah.'
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