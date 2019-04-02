Galatasaray'ın patronu Fatih Terim hiç acımıyor! Yıldız ismin fişini çekti

INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Eleştiriler sonrası Mbaye Diagne Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı: 'Henüz sahaya en iyi halimi yansıtmadım. En iyisi olmaya çalışıyorum. Herkes için eleştiri yapmak kolay. Benim bu eleştiriler karşısında başım dik ve sağlam duruyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. Daha iyisi olacak inşallah.'