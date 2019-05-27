Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

'GOL KRALI' ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA YOK

Sezonun en flaş ve en çok konuşulan transferi Mbaye Diagne yine yaptı yapacağını. Kariyerinde ilk kez Galatasaray ile şampiyonluk yaşamasına rağmen kutlamalara katılmayan Mbaye Diagne'nin tatil için çok önceden yaptığı programı bozmayarak yurt dışına uçtuğu ortaya çıktı.