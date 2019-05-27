Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...
Büyük umutlarla, büyük paralar ödenerek geldiler. Havaalanlarında yüzlerce taraftarla karşılanıp, boyunlarına atkılar takılıp; giderken yolcu dahi edilmediler. Onlar fiyasko transferler. Onlardan biri de Mbaye Diagne... Galatasaray'ın sezon arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne önce şampiyonluk kutlamalarına katılmadı, ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla olay yarattı. Tabi bu durum Fatih Terim'i çileden çıkardı. İşte başta Mbaye Diagne olmak üzere, Süper Lig'in kara tablosu...
27.05.2019 11:03
- Son Güncelleme: 27.05.2019 11:30
'GOL KRALI' ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA YOK
Sezonun en flaş ve en çok konuşulan transferi Mbaye Diagne yine yaptı yapacağını. Kariyerinde ilk kez Galatasaray ile şampiyonluk yaşamasına rağmen kutlamalara katılmayan Mbaye Diagne'nin tatil için çok önceden yaptığı programı bozmayarak yurt dışına uçtuğu ortaya çıktı.
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