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Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

Büyük umutlarla, büyük paralar ödenerek geldiler. Havaalanlarında yüzlerce taraftarla karşılanıp, boyunlarına atkılar takılıp; giderken yolcu dahi edilmediler. Onlar fiyasko transferler. Onlardan biri de Mbaye Diagne... Galatasaray'ın sezon arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne önce şampiyonluk kutlamalarına katılmadı, ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla olay yarattı. Tabi bu durum Fatih Terim'i çileden çıkardı. İşte başta Mbaye Diagne olmak üzere, Süper Lig'in kara tablosu...

27.05.2019 11:03 - Son Güncelleme: 27.05.2019 11:30
Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

2018-2019 sezonunu Galatasaray 22.şampiyonluğunu alarak kapattı. Medipol Başakşehir ile çekişmeli geçen maratonun ardından alınan şampiyonluğun kutlamalarında ise dikkat çeken bambaşka bir detay vardı.

Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

'GOL KRALI' ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA YOK

Sezonun en flaş ve en çok konuşulan transferi Mbaye Diagne yine yaptı yapacağını. Kariyerinde ilk kez Galatasaray ile şampiyonluk yaşamasına rağmen kutlamalara katılmayan Mbaye Diagne'nin tatil için çok önceden yaptığı programı bozmayarak yurt dışına uçtuğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

Senegalli oyuncunun, Fatih Terim'den son Sivas maçı öncesinde, "Mümkünse gitmek istiyorum, çok önemli işlerim var. Dinlemek için 15 günüm var" dediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

TERİM ÇİLEDEN ÇIKTI

Terim "İstersen, gidebilirsin"yanıtı verdi vermesine ama Terim'in özellikle aidiyet duygusu hissetmediği için Diagne'nin kesinlikle satılmasını istediği ve üstünü çizdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

SABIRLARI TAŞIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Mbaye Diagne'nin ülkesine döndükten sonra yaptığı bu paylaşımlar bardağı taşıran son damla oldu.

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