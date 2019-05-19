Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...
Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ligi zirvede bitirmeyi garantileyen Galatasaray, şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi oldu.
19.05.2019 23:07
- Son Güncelleme: 19.05.2019 23:08
Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...
Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...
Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...
GELİR 450 MİLYON EURO'YU BULACAK
Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 450 milyon lirayı bulacak.
Süper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira 'ayak bastı' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.
Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...
Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...
Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...
Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.
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