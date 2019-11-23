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Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın bu tweeti yıllar sonra çok konuşuldu!

Şu sıralar Galatasaray'da yaşananlar malumunuz... Yönetimin yaşadığı sıkıntılar, takımda yaşananlar sıkıntılar derken taraftar hayli huzursuz... Taraftarın belki de tek yüzünü güldüren isim Uruguaylı kaleci Fernando Muslera. Özel hayatı ile de takdir toplayan Fernando Muslera'nın yıllar önce attığı bir tweet yeniden sosyal medyanın gündeminde. İşte başta Muslera olmak üzere futbolcuların tweetleri.

23.11.2019 16:29 - Son Güncelleme: 23.11.2019 17:15
Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın bu tweeti yıllar sonra çok konuşuldu!

ÖYLE TWEETLER ATTILAR Kİ...

Spor dünyasının ünlü yıldızlarının bazen attıkları tweetler ile gündemi oldukça meşgul etti. Sosyal medyayı etkin kullanan sporcuların tweetleri bazen kahkahaya sebep olurken bazen hüzünlendirdi. İşte sporcuların birbirinden komik paylaşımları.

Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın bu tweeti yıllar sonra çok konuşuldu!

Yeni Malatyaspor forması giyerken, bir sporseverin kendisine attığı tweeti yanıtlayan Sadık Çiftpınar'ın bu paylaşımı çok konuşuldu.

Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın bu tweeti yıllar sonra çok konuşuldu!

Austin Rivers

Rockets'in oyun kurucusu Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu ve aynı zamanda babası olan Doc Rivers için teknik faul istedi.

Rivers, Babasının hakemlerle hararetli şekilde tartıştığı esnadan el-kol hareketiyle 'teknik faul' talebinde bulundu. Hakemler daha sonra Doc Rivers'ı oyundan attı.

Austin Rivers, oyun dışı kalan babasını el sallayarak kenara gönderdi.

Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın bu tweeti yıllar sonra çok konuşuldu!

Rivers daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Bu Şükran Günü garip olacak' ifadelereini kullandı.

Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın bu tweeti yıllar sonra çok konuşuldu!

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Spor dünyasının sıradışı isimlerinden biri olan LA Galaxy'den ayrılığını şu sözler duyurdu:

"Geldim, gördüm, yendim. Los Angeles Galaxy'e beni yeniden canlı hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin."

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