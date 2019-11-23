Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın bu tweeti yıllar sonra çok konuşuldu!
Şu sıralar Galatasaray'da yaşananlar malumunuz... Yönetimin yaşadığı sıkıntılar, takımda yaşananlar sıkıntılar derken taraftar hayli huzursuz... Taraftarın belki de tek yüzünü güldüren isim Uruguaylı kaleci Fernando Muslera. Özel hayatı ile de takdir toplayan Fernando Muslera'nın yıllar önce attığı bir tweet yeniden sosyal medyanın gündeminde. İşte başta Muslera olmak üzere futbolcuların tweetleri.
23.11.2019 16:29
- Son Güncelleme: 23.11.2019 17:15
Austin Rivers
Rockets'in oyun kurucusu Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu ve aynı zamanda babası olan Doc Rivers için teknik faul istedi.
Rivers, Babasının hakemlerle hararetli şekilde tartıştığı esnadan el-kol hareketiyle 'teknik faul' talebinde bulundu. Hakemler daha sonra Doc Rivers'ı oyundan attı.
Austin Rivers, oyun dışı kalan babasını el sallayarak kenara gönderdi.
ZLATAN IBRAHIMOVIC
Spor dünyasının sıradışı isimlerinden biri olan LA Galaxy'den ayrılığını şu sözler duyurdu:
"Geldim, gördüm, yendim. Los Angeles Galaxy'e beni yeniden canlı hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin."
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