Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın bu tweeti yıllar sonra çok konuşuldu!

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Spor dünyasının sıradışı isimlerinden biri olan LA Galaxy'den ayrılığını şu sözler duyurdu:

"Geldim, gördüm, yendim. Los Angeles Galaxy'e beni yeniden canlı hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin."