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Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega sosyal medyada ilan etti! Herkes onu konuşuyor...

Sezon biter bitmez 30 yaşındaki Arjantinlinin adı Galatasaray ile anılmaya başlamıştı bile... Sevilla forması giyen Ever Banega'nın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak konusu. Fakat sosyal medyada taraftarlar Banega'ya çoktan formayı giydirdi bile. Hal böyle olunca hayatı hakkında her detay merakla araştırılıyor. Bunlardan biri de eşi oldu. Ever Banega'nın eşine aşkına ilan ettiği o fotoğraflar çok konuşuldu. İşte Ever Banega'nın ve diğer futbolcuların eşleri.

24.06.2019 17:30 - Son Güncelleme: 24.06.2019 17:47
Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega sosyal medyada ilan etti! Herkes onu konuşuyor...

Son dönemde Galatasaray ile flört halinde olduğu iddia edilen Ever Banega'nın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta taraftar çoktan formayı giydirdi bile.

Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega sosyal medyada ilan etti! Herkes onu konuşuyor...

Hal böyle olunca hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Her zaman olduğu gibi bunlardan biri eşi oldu. Ever Banega, sosyal medyada hesabından eşine olan aşkını sık sık dile getiriyor. İşte adı Galatasaray ile anılan Ever Banega'nın eşi.

Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega sosyal medyada ilan etti! Herkes onu konuşuyor...

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega sosyal medyada ilan etti! Herkes onu konuşuyor...

Maggy Natsuki

Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega sosyal medyada ilan etti! Herkes onu konuşuyor...

Enzo Roco & Leticia Ribeiro

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