Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega sosyal medyada ilan etti! Herkes onu konuşuyor...

Sezon biter bitmez 30 yaşındaki Arjantinlinin adı Galatasaray ile anılmaya başlamıştı bile... Sevilla forması giyen Ever Banega'nın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak konusu. Fakat sosyal medyada taraftarlar Banega'ya çoktan formayı giydirdi bile. Hal böyle olunca hayatı hakkında her detay merakla araştırılıyor. Bunlardan biri de eşi oldu. Ever Banega'nın eşine aşkına ilan ettiği o fotoğraflar çok konuşuldu. İşte Ever Banega'nın ve diğer futbolcuların eşleri.

24.06.2019 17:30 - Son Güncelleme: 24.06.2019 17:47