Galatasaray'ın Ankaragücü karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Ankaragücü ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor. İşte Fatih Terim'in Ankaragücü karşısında görev vereceği muhtemel 11 şöyle...

18 Ocak 2019 Cuma, 14:03:20 Güncelleme: 14:19:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





