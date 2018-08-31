Galatasaraydan son gün bombası: Gianluca Lapadula!

Galatasaray'dan son gün bombası: Gianluca Lapadula!
Gomis'in ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferin son saatlerinde İtalyan golcü Lapadula'nın peşine düştü.
31 Ağustos 2018 Cuma, 07:44:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
1
7
Galatasaray transfer döneminin son gününe girerken Çizme'ye yöneldi.
2
7
İtalyan medyasından Tutto Mercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Genoa'nın golcüsü Gianluca Lapadula'yı kiralamak için teklif yaptı.
3
7
DEVLER LİGİ CEZBEDİYOR Geçen sezon Genoa formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Lapadula, 6 kez ağları sarstı. Kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan İtalyan yıldız, 1.78 boya ve 69 kiloya sahip.
4
7
Geçen sezon Milan'dan 11 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 milyon euro'ya kiralanan Lapadula, teknik direktör Fatih Terim'in, "Şampiyonlar Ligi'nde hızlı forvet lazım" tanımına uyuyor.
5
7
Hızı ve çabukluğuyla dikkat çeken Lapadula, bu sezon Genoa'nun Empoli'yi 2-1 devirdiği karşılaşmada yedek bekledi.
6
7
Lapadula; Pandev, Piatek, Favili, Kouame ve Dalmonte ile birlikte takımın 6 golcüsünden biri. Lapadula da sarı-kırmızılılar ile Devler Ligi'nde boy göstermeye sıcak bakıyor.
7
7
DİOUF&OKAKA YEDEK Sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri de el altında tutuyor. Everton'dan Niasse, Watford'dan Stefano Okaka, Stoke City'nin Senegalli forveti Mame Diouf ve Başakşehir'den Mevlüt Erdinç yedekte bekletiliyor.