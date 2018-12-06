Galatasaraydan Melo hamlesi

Galatasaray'dan Melo hamlesi
Galatasaray'ın, Brezilya'da şampiyonluk yaşayan eski yıldızı Felipo Melo'yu yeniden kadroya katabileceği iddia edildi. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalan 6 ayında yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
6 Aralık 2018 Perşembe, 15:22:26
Güncelleme: 15:22:52
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme Felipe Melo geldi.
Brezilya'da Palmeiras formasıyla şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, bedelsiz olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
Vatan'da yer alan habere göre; Felipe Melo'nun da kısa süreli geri dönüş fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
O beğeni dikkatlerden kaçmadı
Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.
Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.