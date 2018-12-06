Galatasaray'dan Melo hamlesi

Galatasaray'ın, Brezilya'da şampiyonluk yaşayan eski yıldızı Felipo Melo'yu yeniden kadroya katabileceği iddia edildi. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalan 6 ayında yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

6 Aralık 2018 Perşembe, 15:22:26 Güncelleme: 15:22:52
Galatasaraydan Melo hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme Felipe Melo geldi.

Galatasaraydan Melo hamlesi

Brezilya'da Palmeiras formasıyla şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, bedelsiz olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Galatasaraydan Melo hamlesi

Vatan'da yer alan habere göre; Felipe Melo'nun da kısa süreli geri dönüş fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaraydan Melo hamlesi

O beğeni dikkatlerden kaçmadı
Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Galatasaraydan Melo hamlesi

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.

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