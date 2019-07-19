Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını duyurdu! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını İtalyanlar duyurdu... İtalyan basını, Galatasaray'ın forvet hattını Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız bir isimle güçlendireceğini ve Fenerbahçe'ye çalım attığını duyurdu. İki ezeli rakip daha önce Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelmişti. İtalyanların yazdığı son dakika haberinin ayrıntıları şu şekilde:

19.07.2019 13:43 - Son Güncelleme: 19.07.2019 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





