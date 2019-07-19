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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını duyurdu! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını İtalyanlar duyurdu... İtalyan basını, Galatasaray'ın forvet hattını Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız bir isimle güçlendireceğini ve Fenerbahçe'ye çalım attığını duyurdu. İki ezeli rakip daha önce Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelmişti. İtalyanların yazdığı son dakika haberinin ayrıntıları şu şekilde:

19.07.2019 13:43 - Son Güncelleme: 19.07.2019 13:50
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını duyurdu! İtalyanlar duyurdu

Mbaye Diagne'yi satarak transfer için gelir elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar bombayı patlatıyor...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını duyurdu! İtalyanlar duyurdu

Cimbom, Senegalli golcüden oluşacak boşluğu yetenekli bir isimle doldurmak istiyordu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını duyurdu! İtalyanlar duyurdu

Bu boşluğu Vedat Muriç ile doldurması beklenen Aslan, Kosovalı golcünün transferinde anlaşma sağlayamadı ve Muriç, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını duyurdu! İtalyanlar duyurdu

Bu transfer büyük ses getirmiş ve camiada olumsuz rüzgarlar estirmişti...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını duyurdu! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray bu transferin misillemesini dünyaca ünlü bir golcüyle yapıyor...

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