Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek yılın transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler, transferde karşıya karşıya geldi. Aslan, F.Bahçeli taraftarların hayallerini süsleyen yıldız isim için devreye girdi. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...
20.05.2023 14:16 - Son Güncelleme: 20.05.2023 14:16
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un takviye istediği bölgeler için görüşmelerine devam ediyor.