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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek yılın transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler, transferde karşıya karşıya geldi. Aslan, F.Bahçeli taraftarların hayallerini süsleyen yıldız isim için devreye girdi. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...

20.05.2023 14:16 - Son Güncelleme: 20.05.2023 14:16
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erkenden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı!

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un takviye istediği bölgeler için görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı!

Cimbom'un transfer listesinde birçok yıldız bulunuyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı!

Fenerbahçe'de ise transfer politikası flaş isimler üzerine kurulmuş durumda.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı!

Bu sezon kadroya katacağı oyuncularda hata yapmak istemeyen yönetim, garanti futbolcuları tercih edecek.

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