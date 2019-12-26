Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak genç yetenek operasyonu! Kollar sıvandı

Galatasaray kolları sıvadı, saatleri ara transfer dönemine kurdu. Pek çok futbolcuyla adı anılan Cimbom, Avrupa'nın genç yeteneklerine bir bir kancayı atıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında yapılan transferler ile değil formaya aç genç yeteneklerle özel olarak ilgileniyor. Bu kez transfer haberi Hollanda'dan geldi... İşte o haber!

26.12.2019 16:47 - Son Güncelleme: 26.12.2019 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





