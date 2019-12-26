Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak genç yetenek operasyonu! Kollar sıvandı
Galatasaray kolları sıvadı, saatleri ara transfer dönemine kurdu. Pek çok futbolcuyla adı anılan Cimbom, Avrupa'nın genç yeteneklerine bir bir kancayı atıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında yapılan transferler ile değil formaya aç genç yeteneklerle özel olarak ilgileniyor. Bu kez transfer haberi Hollanda'dan geldi... İşte o haber!
26.12.2019 16:47
- Son Güncelleme: 26.12.2019 16:55
Galatasaray, ara transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılıların son olarak Göztepe'ye mağlup olduğu karşılaşma sonrasında operasyon için resmen düğmeye basıldı. Bir yandan elindeki bal yapmayan starlardan kurtulmaya çalışan Galatasaray, bir yandan Avrupa'nın süper yeteneklerini takip ediyor.
Bu bağlamda sarı-kırmızılılar, özellikle Fransa ve Hollanda'da adeta koloni kurdu! Ara transferde hata yapmak istemeyen Cimbom'da tek hedef var; 23. şampiyonluk.
Galatasaray, şampiyonluk sonrasında bütçesini yükseltmek adına yeni Ozan Kabaklar ararken, özellikle Hollanda'da 2 genç yeteneği gözüne kestirdi. Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ı Schalke'ye 15 milyon euroya satarak büyük bir transfer bütçesi yaratan Galatasaray, aynı stratejiyi yeniden yürürlüğe koyacak ve hem geleceğin takımını üretecek, hem de Avrupa'nın büyük kulüplerine futbolcu ihraç edecek.
Bu bağlamda sarı-kırmızılılar, Hollanda'nın SC Heerenveen takımında forma giyen 2 süper yeteneğe kancayı attı. Teknik Direktör Fatih Terim, yeni Onyekuru'larını buldu...