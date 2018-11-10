Galatasarayda transfer gündemi Shaqiri

Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Shaqiri'nin ocak ayında Galatasaray'a kiralanabileceği iddia edildi. Yaz aylarında Shaqiri'yi transfer etmek için çok çaba harcayan Galatasaray, bunu başaramamıştı. Yıldız kanat oyuncusu, tercihini Liverpool'dan yana kullandı. Ancak düzenli olarak ilk 11 şansını bulamıyor. Menajer Jurgen Kloop, futbolcusunun sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına izin verdi. İtalya basınındaki habere göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Shaqiri için ocak ayında kiralama teklifi yapılacak. GENELLİKLE YEDEK KALIYOR 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Liverpool'un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor. Shaqiri de bu durumdan son derece rahatsız. Liverpool'la 2023'e kadar mukavelesi bulunan Shaqiri konusunda Sarı-Kırmızılılar, bedelsiz kiralama formülünü kabul ettirmeye çalışacak. MALİ DURUM BÜYÜK BİR SIKINTI