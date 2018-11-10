Galatasaray'da transfer gündemi Shaqiri

Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Shaqiri'nin ocak ayında Galatasaray'a kiralanabileceği iddia edildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi, 11:41:49 Güncelleme: 11:42:36
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Galatasarayda transfer gündemi Shaqiri

Yaz aylarında Shaqiri'yi transfer etmek için çok çaba harcayan Galatasaray, bunu başaramamıştı. Yıldız kanat oyuncusu, tercihini Liverpool'dan yana kullandı.

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Galatasarayda transfer gündemi Shaqiri

Ancak düzenli olarak ilk 11 şansını bulamıyor. Menajer Jurgen Kloop, futbolcusunun sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına izin verdi.

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Galatasarayda transfer gündemi Shaqiri

İtalya basınındaki habere göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Shaqiri için ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.

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Galatasarayda transfer gündemi Shaqiri

GENELLİKLE YEDEK KALIYOR
Her iki kanatta ve orta sahanın ortasında görev yapabilen İsviçreli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 7 karşılaşmaya çıktı.

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Galatasarayda transfer gündemi Shaqiri

1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Liverpool'un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor.

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