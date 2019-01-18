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Galatasaray'da transfer gerginliği! Fatih Terim yönetime ateş püskürdü

Sezon başından bu yana istediği forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine Fatih Terim ile Galatasaray yönetimi arasındaki ipler gerildi.

18 Ocak 2019 Cuma, 11:21:45 Güncelleme: 11:22:27
Galatasaray'da transfer gerginliği! Fatih Terim yönetime ateş püskürdü

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapması beklenen Galatasaray, suskun kaldı.

Galatasaray'da transfer gerginliği! Fatih Terim yönetime ateş püskürdü

Sarı-Kırmızılılarda bu dönemde Eren Derdiyok ve Serdar Aziz kadro dışında bırakılırken, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ise satıldı.

Galatasaray'da transfer gerginliği! Fatih Terim yönetime ateş püskürdü

Stoper bölgesinde açılan boşluk ise Marcao ile dolduruldu.

Galatasaray'da transfer gerginliği! Fatih Terim yönetime ateş püskürdü

İkinci yarıdaki ilk maçında yarın Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Galatasaray'da, forvet pozisyonunda Muğdat ve Sinan Gümüş bulunuyor.

Galatasaray'da transfer gerginliği! Fatih Terim yönetime ateş püskürdü

Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve forvet transferinin gecikmesi teknik patron Fatih Terim' bir hayli rahatsız etmiş durumda.

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