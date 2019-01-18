Galatasaray'da transfer gerginliği! Fatih Terim yönetime ateş püskürdü
Sezon başından bu yana istediği forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine Fatih Terim ile Galatasaray yönetimi arasındaki ipler gerildi.
18 Ocak 2019 Cuma, 11:21:45
Güncelleme: 11:22:27
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapması beklenen Galatasaray, suskun kaldı.
Sarı-Kırmızılılarda bu dönemde Eren Derdiyok ve Serdar Aziz kadro dışında bırakılırken, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ise satıldı.
Stoper bölgesinde açılan boşluk ise Marcao ile dolduruldu.
İkinci yarıdaki ilk maçında yarın Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Galatasaray'da, forvet pozisyonunda Muğdat ve Sinan Gümüş bulunuyor.
Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve forvet transferinin gecikmesi teknik patron Fatih Terim' bir hayli rahatsız etmiş durumda.