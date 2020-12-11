Galatasaray'da transfer ateşi yandı! Ocakta bombalar patlıyor
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 16 puan toplayarak zirveye ortak olan Galatasaray'da ocakta yapılacak transferler için de geri sayım başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı yönetimin 3 transferi bitireceği iddia edildi.
11.12.2020 09:46
- Son Güncelleme: 11.12.2020 09:46
Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde.
Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Cimbom, 11. haftayı averaj farkıyla 2. sırada tamamladı.
Yönetim-Terim krizinin çözüme kavuşmasının ardından adeta şaha kalkan Aslan, başkanlık seçiminin iptal edilmesi sonrası gözünü transfere çevirdi.
Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arasında bu durumu telafi etmeyi amaçlıyor.
2. sıraya yükselerek şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak.