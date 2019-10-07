Galatasaray'da şok gelişme! Terim'in istifa mektubu cebinde

Süper Lig'in ilk 7 haftasında sadece 6 gol atabilen ve toplamda 10 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasındaki iplerin gerildiği iddia edildi. Gençlerbirliği maçının ardından "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" diyerek yönetime mesaj gönderen Terim'in açıklamalarına, Başkan Mustafa Cengiz, "Herkes kendi vazifesini yapmalı" yanıtını vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in istifa mektubunu cebine koyduğu iddia edildi.

07.10.2019 11:59 - Son Güncelleme: 07.10.2019 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





