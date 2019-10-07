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Galatasaray'da şok gelişme! Terim'in istifa mektubu cebinde

Süper Lig'in ilk 7 haftasında sadece 6 gol atabilen ve toplamda 10 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasındaki iplerin gerildiği iddia edildi. Gençlerbirliği maçının ardından "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" diyerek yönetime mesaj gönderen Terim'in açıklamalarına, Başkan Mustafa Cengiz, "Herkes kendi vazifesini yapmalı" yanıtını vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in istifa mektubunu cebine koyduğu iddia edildi.

07.10.2019 11:59 - Son Güncelleme: 07.10.2019 11:59
Galatasaray'da şok gelişme! Terim'in istifa mektubu cebinde

Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yönetimi hedef alan sözler sarf etmişti.

Galatasaray'da şok gelişme! Terim'in istifa mektubu cebinde

Deneyimli teknik adamın istifa kararı alabileceği iddia edildi. İşte Galatasaray'da yaşananlar;

Galatasaray'da şok gelişme! Terim'in istifa mektubu cebinde

0-0 biten Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra Fatih Terim, Halil Umut Meler'in gösterdiği yönetimi hedef aldı.

Galatasaray'da şok gelişme! Terim'in istifa mektubu cebinde

'Biraz da ceza almayanlar' konuşsun diyerek yönetime sert mesajlar gönderen başarılı çalıştırıcının yalnız bırakıldığı belirtildi.

Galatasaray'da şok gelişme! Terim'in istifa mektubu cebinde

Mustafa Cengiz Fatih Terim'in 'Ben konuşursam ceza alırım, biraz da ceza almayanlar konuşsun' sözleri üzerine şu açıklamaları yapmıştı;

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