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Haberler Spor Galatasaray'da o isim 11'e dönüyor! İstanbulspor maçında...

Galatasaray'da o isim 11'e dönüyor! İstanbulspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanırken o ismi yeniden 11'de başlatacak. İşte detaylar ve Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı 11...

13.05.2023 14:35 - Son Güncelleme: 13.05.2023 14:35
Galatasaray’da o isim 11’e dönüyor! İstanbulspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'de zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken 34. haftaya girilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da o isim 11’e dönüyor! İstanbulspor maçında...

Son olarak sahasında Medipol Başakşehir'i mağlup eden lider Galatasaray, İstanbulspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da o isim 11’e dönüyor! İstanbulspor maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Galatasaray’da o isim 11’e dönüyor! İstanbulspor maçında...

Galatasaray'da bu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Galatasaray’da o isim 11’e dönüyor! İstanbulspor maçında...

Başakşehir maçında cezalı duruma düşen sağ bek Sacha Boey'in yerine Fransız futbolcu Leo Dubois oynayacak.

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