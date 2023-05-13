Galatasaray'da o isim 11'e dönüyor! İstanbulspor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanırken o ismi yeniden 11'de başlatacak. İşte detaylar ve Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı 11...
13.05.2023 14:35 - Son Güncelleme: 13.05.2023 14:35
Son olarak sahasında Medipol Başakşehir'i mağlup eden lider Galatasaray, İstanbulspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Başakşehir maçında cezalı duruma düşen sağ bek Sacha Boey'in yerine Fransız futbolcu Leo Dubois oynayacak.