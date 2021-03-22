Galatasaray'da Gedson Fernandes'in sözleşmesinde şoke eden detay! Benfica'ya tazminat....
Devre arası transfer döneminde Benfica'dan kiralanan ancak performansı nedeniyle eleştirilmesine rağmen ilk 11'de forma giymeye devam eden Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın sözleşmesinde "Sakatlığı yoksa 11'de forma giyer" maddesinin bulunduğu ve oynamadığı her maç Galatasaaray'ın Benfica'ya tazminat ödemek zorunda olduğu öğrenildi.
SÖZLEŞMESİNDE OYNAMA GARANTİSİ Mİ VAR?
Bu iddianın sahiplerine göre; Gedson'un sözleşmesinde, "Sakatlığı olmadığı maçlarda 11'de başlar. 11'de başlamadığı maçta Galatasaray, Benfica'ya tazminat öder" maddesi bulunuyor. 'Oynatma garantisi' verildiği iddia edilen Gedson konusunda gözler Fatih Terim ve yönetime çevrildi.
AYARI BOZUK REGISTA
Terim sezon başında 'regista' istediğini kameralar önünde birkaç kez ifade etmişti. Peki regista ne yapar? Defansa gelir top çıkarır. Oyunu açar, geriden oyunu kurar, öne çıkar, skora katkı yapar, teknik direktörün sahadaki eli, ayağı, beyni olur. Devre arasında da Gedson geldiğinde herkes umutlanmıştı. Ama geride kalan maçlarda Portekizli skora katkı yapamadığı gibi regista'dan beklenilen özelliklerin hiçbirini sergileyemedi. Mourinho'dan sonra Terim'i de hayal kırıklığına uğrattı.
Mini yorum Serkan Bayar