Galatasaray'da Gedson Fernandes'in sözleşmesinde şoke eden detay! Benfica'ya tazminat....

Devre arası transfer döneminde Benfica'dan kiralanan ancak performansı nedeniyle eleştirilmesine rağmen ilk 11'de forma giymeye devam eden Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın sözleşmesinde "Sakatlığı yoksa 11'de forma giyer" maddesinin bulunduğu ve oynamadığı her maç Galatasaaray'ın Benfica'ya tazminat ödemek zorunda olduğu öğrenildi.

22.03.2021 12:13 - Son Güncelleme: 22.03.2021 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





