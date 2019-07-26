Galatasaray'da Falcao çıkmazı! Transferi yatınca...
Sezonu çifte kupayla kapatan ancak Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolası ile transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvete Falcao'yu alarak bu mevkide sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı takımda, Kolombiyalı yıldızın transferi çıkmaza girdi. Monaco'nun Falcao yerine alacağı Andre Silva'nın transferi son anda yatınca, Falcao'da da işler karıştı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
26.07.2019 10:32
- Son Güncelleme: 26.07.2019 10:33
Halihazırda yabancı kontenjanı dolu olan, Ozornwafor'u kiralık göndererek teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle Henry Onyekuru'yu kadrosuna katma hesapları yapan Galatasaray, bir süredir görüştüğü Radamel Falcao'dan da vazgeçmiyor.
Hem İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak hem de Menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldız için girişim yapıldığını doğrularken, başarıya ulaşma ihtimalini yüzde 50 olarak belirtti.
Galatasaray yönetimi, Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi satabilirse buradan gelecek parayı Kolombiyalıya yatırma düşüncesinde...
DIAGNE DAHA PAHALI!
Her ne kadar Florya'dan bir talep gelmese de Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim Şampiyonlar Ligi'nde başarı adına önemli bir marka hamlesi olarak görülen bu transfer için şartları zorluyor.
Nitekim yapılan görüşmelerde yıldız futbolcu, yıllık ücret talebini yıllık 6 milyon Euro'ya kadar düşürdü ve sarı kırmızılılara gelmeyi kabul etti.