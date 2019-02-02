Galatasaray'da Emre Mor'un forması bile basılmış! Ortaya çıktı...

2018-2019 ara transfer dönemi resmen sona erdi ama etkileri dinmiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir birbirinden bomba transferler ile çok konuşuldu ama ara transfer döneminin en flaş takımı Galatasaray oldu. Son olarak Mitroglou, Ludinyama, Diagne transferleri ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Emre Mor ile ilgileniyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. İddialara göre Emre Mor'un forması çoktan basıldı...

02.02.2019 11:42 - Son Güncelleme: 02.02.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





