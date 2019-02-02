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Galatasaray'da Emre Mor'un forması bile basılmış! Ortaya çıktı...

2018-2019 ara transfer dönemi resmen sona erdi ama etkileri dinmiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir birbirinden bomba transferler ile çok konuşuldu ama ara transfer döneminin en flaş takımı Galatasaray oldu. Son olarak Mitroglou, Ludinyama, Diagne transferleri ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Emre Mor ile ilgileniyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. İddialara göre Emre Mor'un forması çoktan basıldı...

02.02.2019 11:42 - Son Güncelleme: 02.02.2019 11:57
Galatasaray'da Emre Mor'un forması bile basılmış! Ortaya çıktı...

Ara transfer döneminin en flaş ekibi Galatasaray oldu. Transfer döneminin bitimine az bir süre kala sessizliğini koruyan, son günlerinda birbiri ardında bombaları patlatan Galatasaray Semih Kaya, Emre Taşdemir, Diagne, Luyindama, Mitroglou ve Marcao ile kadrosuna güç katmıştı. Bu listeye Emre Mor da eklenecekti ancak olmadı. Fakat ortaya öyle bir görüntü çıktı ki sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'da Emre Mor'un forması bile basılmış! Ortaya çıktı...

Hürriyet'in haberine göre, sarı-Kırmızılı takım Emre Mor ve kulübü ile her konuda anlaşmıştı.

Galatasaray'da Emre Mor'un forması bile basılmış! Ortaya çıktı...

Emre Mor yarım sezonluğuna kiralanacaktı. Hatta Fatih Terim önce transferi veto etmişti ancak daha sonra olur raporu verdi.

Galatasaray'da Emre Mor'un forması bile basılmış! Ortaya çıktı...

EMRE MOR, YUNUS AKGÜN'E TAKILDI

Anderlecht Kulübü Yunus Akgün için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etmişti. Sarı-Kırmızılı takım sonraki satıştan payın yüzde 20'ye yükseltilmesini istedi. Belçika kulübü bu durumu kabul etmeyince transfer yattı.

Galatasaray'da Emre Mor'un forması bile basılmış! Ortaya çıktı...

Hatta Emre Mor'un formasının bile hazır olduğu bu görüntü ile iddia edildi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fotoğrafın gerçek olduğunu savunurken diğer bir taraf montaj olduğunu belirtiyor.

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