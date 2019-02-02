Galatasaray'da Emre Mor'un forması bile basılmış! Ortaya çıktı...
2018-2019 ara transfer dönemi resmen sona erdi ama etkileri dinmiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir birbirinden bomba transferler ile çok konuşuldu ama ara transfer döneminin en flaş takımı Galatasaray oldu. Son olarak Mitroglou, Ludinyama, Diagne transferleri ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Emre Mor ile ilgileniyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. İddialara göre Emre Mor'un forması çoktan basıldı...
Ara transfer döneminin en flaş ekibi Galatasaray oldu. Transfer döneminin bitimine az bir süre kala sessizliğini koruyan, son günlerinda birbiri ardında bombaları patlatan Galatasaray Semih Kaya, Emre Taşdemir, Diagne, Luyindama, Mitroglou ve Marcao ile kadrosuna güç katmıştı. Bu listeye Emre Mor da eklenecekti ancak olmadı. Fakat ortaya öyle bir görüntü çıktı ki sosyal medyayı salladı.