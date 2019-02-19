Galatasaray'da Diagne depremi!
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
19.02.2019 15:30
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Galatasaray taraftarında, Diagne transferi sonrasında büyük bir beklenti oluşmuştu. Gol patlaması olacağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Senegalli, ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı 1 gol attı.
O gol penaltıdan geldi. Diagne, 4.5 yıl için Aslan'dan 10,65 milyon Euro garanti ücret alacak.
Diagne ile ilgili şimdilik yapılan tek olumlu görüş ise arkasındaki isimleri oynatıyor olması.
Onun transferinden sonra Feghouli ve Belhanda'nın performansı bir hayli arttı..