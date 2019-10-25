Galatasaray'da Belhanda yerine dünya yıldızı geliyor! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Sezon başından bu yana bir türlü Belhanda'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'da, Real Madrid maçı sonrası kriz çıktı. Taraftarların oyundan çıkarken protesto ettiği Faslı futbolcu, protestolara küfür ederek cevap vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün özür dileyen Belhanda'nın biletinin kesildiği ve yıldız oyuncunun devre arası takımdan gönderileceği öğrenildi. Belhanda yerine ise sarı-kırmızılı ekibin dünya yıldızı bir 10 numaranın peşinde olduğu iddia edildi. İşte o gelişmeler...

25.10.2019 10:09 - Son Güncelleme: 25.10.2019 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





