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Galatasaray'da Belhanda yerine dünya yıldızı geliyor! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Sezon başından bu yana bir türlü Belhanda'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'da, Real Madrid maçı sonrası kriz çıktı. Taraftarların oyundan çıkarken protesto ettiği Faslı futbolcu, protestolara küfür ederek cevap vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün özür dileyen Belhanda'nın biletinin kesildiği ve yıldız oyuncunun devre arası takımdan gönderileceği öğrenildi. Belhanda yerine ise sarı-kırmızılı ekibin dünya yıldızı bir 10 numaranın peşinde olduğu iddia edildi. İşte o gelişmeler...

25.10.2019 10:09 - Son Güncelleme: 25.10.2019 10:11
Galatasaray'da Belhanda yerine dünya yıldızı geliyor! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Yaz transfer sezonunun en hareketli kulübü olan Galatasaray kadrosuna kattığı birçok yeni isimle kökten bir değişim yaşamıştı.

Galatasaray'da Belhanda yerine dünya yıldızı geliyor! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi kadrosuna Luyindama, Seri, Lemina, Andone, Emre Mor, Ozornwafor, Babel, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Falcao, Nzonzi, Şener, Okan Kocuk, Adem Büyük gibi birçok ismi katmıştı.

Galatasaray'da Belhanda yerine dünya yıldızı geliyor! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Ancak bu kadar yıldız isme rağmen Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.

Galatasaray'da Belhanda yerine dünya yıldızı geliyor! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinmesine rağmen son 4 maçta yalnız bir kez 3 puan alabilen Sarı-Kırmızılılar 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta alınan 1 puanla 4. sırada...

Galatasaray'da Belhanda yerine dünya yıldızı geliyor! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Gerek oynanan oyundan gerekse bireysel performanslardan memnun olmayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar ara transfer dönemi öncesi kolları şimdiden sıvadı.

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