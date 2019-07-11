Galatasaray'a transfer olan Emre Mor'dan flaş sözler! 'Memnun değilim ama...'

Transfer sezonunun açılmasından bu yana pek çok flaş transfere imza atan Galatasaray, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna kattı. Spor gündemine bomba gibi düşen transfer sonrası Emre Mor'un, Galatasaray'a transferi ile ilgili sözleri ortaya çıktı. Kendisine ödenecek paradan memnun olmayan ancak kariyeri açısından sarı kırmızılı takımda forma giymek istediğini söyleyen Emre Mor, burada göstereceği performansla eski günlerine dönmenin hayallerini kuruyor. İşte Emre Mor'un Galatasaray'a transferine dair flaş sözleri ve detaylar...

11.07.2019 12:08 - Son Güncelleme: 11.07.2019 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





