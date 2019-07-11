Galatasaray'a transfer olan Emre Mor'dan flaş sözler! 'Memnun değilim ama...'
Transfer sezonunun açılmasından bu yana pek çok flaş transfere imza atan Galatasaray, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna kattı. Spor gündemine bomba gibi düşen transfer sonrası Emre Mor'un, Galatasaray'a transferi ile ilgili sözleri ortaya çıktı. Kendisine ödenecek paradan memnun olmayan ancak kariyeri açısından sarı kırmızılı takımda forma giymek istediğini söyleyen Emre Mor, burada göstereceği performansla eski günlerine dönmenin hayallerini kuruyor. İşte Emre Mor'un Galatasaray'a transferine dair flaş sözleri ve detaylar...
11.07.2019 12:08
- Son Güncelleme: 11.07.2019 12:26
Bu sezon transferde son derece dikkatli davranan, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyabilmek için bedelsiz transferlere önem veren Galatasaray'ın anlaştığı son isim Emre Mor oldu.
Danimarka'da henüz 18 yaşındayken kendini gösteren, teknik direktör Fatih Terim tarafından o yaşta A Milli Takımı'na davet edilen Emre, 10 milyon euroya yakın bir bedelle Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
Ancak Bundesliga (Almanya) Emre için hayal kırıklığı oldu. Büyük umutlarla Dortmund'a giden genç oyuncu, 12 maça çıktı, 1 gol attı, 3 gol pası verdi.
Bir yıl sonra Celta Vigo'ya geçen ve La Liga'da (İspanya) da düşüş gösteren Emre, 10 karşılaşmada görev aldı, hiç 90 dakikayı tam olarak bitiremedi ve bu karşılaşmalarda golü ve asisti bulunmadı.
Böylesine kötü bir grafik karşısında mental anlamda da kötü günler geçiren Emre Mor, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan oynayacak Galatasaray'a dört elle sarıldı.