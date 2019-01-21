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Galatasaray'a iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

Türkiye'nin üç büyüklerinin transfer döneminde neler yapacağı merak ediliyordu. Ancak işler hiç beklenen gibi olmamıştı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala işler değişebilir, bombalar ardı ardına patlayabilir. Forvet konusunda çıkmaza giren Galatasaray, golcü transferi ile ortalığı sallayacak. Öte yandan sözleşmesi bitecek futbolcular da mercek altında...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 13:50:02 Güncelleme: 15:04:14
Galatasaray'a iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)
Galatasaray'a iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

ADEBAYOR

Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor..

Galatasaray'a iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

Fenerbahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.

Galatasaray'a iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

VICTOR MOSES

Fenerbahçe, uzun bir süredir peşinde koştuğu Chelsea'nin yıldız ismi Victor Moses için geri sayıma geçti.

Galatasaray'a iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

Sağ kanat pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki Nijeryalının kiralık olarak Sarı Lacivertliler'e imza atması bekleniyor.

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