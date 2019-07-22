Galatasaray'a Falcao şoku! Kolombiyalı yıldız hakkında şoke eden iddia

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan ve taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Falcao hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun Manchester United'a transferi sırasında The Sun'ın "özel haber" başlığı ile duyurduğu haberde Falcao'nun yaşının bilinenden 2 yaş daha büyük olduğu iddia edildi. Bazı belgelerin de sunulduğu habere göre Falcao 1986 değil, 1984 doğumlu. Bu iddialar sonrası Galatasaray'ın transferde geri adım atabileceği belirtildi. İşte Falcao'nun yaşı hakkındaki o iddialar ve belgeler...

22.07.2019 10:08 - Son Güncelleme: 22.07.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





