Galatasaray'a Falcao müjdesi! Cimbom'un beklediği haber geldi
Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Senagalli santrfor Mbaye Diagne'nin satışı için Al Nasr kulübü ile anlaştıktan sonra rotayı tamamen santrfor transferine çevirmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Radamel Falcao'nun transferini Galatasaraylı taraftarlar da heyecanla bekliyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao ile ilgili detaylar...
21.07.2019 21:48
- Son Güncelleme: 21.07.2019 21:56
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