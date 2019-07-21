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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Cimbom'un beklediği haber geldi

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Senagalli santrfor Mbaye Diagne'nin satışı için Al Nasr kulübü ile anlaştıktan sonra rotayı tamamen santrfor transferine çevirmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Radamel Falcao'nun transferini Galatasaraylı taraftarlar da heyecanla bekliyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao ile ilgili detaylar...

21.07.2019 21:48 - Son Güncelleme: 21.07.2019 21:56
Galatasaray'a Falcao müjdesi! Cimbom'un beklediği haber geldi

Galatasaray'da Radamel Falcao hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Cimbom'un beklediği haber geldi

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, bu arenada başarı sağlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Cimbom'un beklediği haber geldi

Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar yerini Fulham'ın genç yıldız adayı Seri ile doldurdu.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Cimbom'un beklediği haber geldi

Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi bir süredir elden çıkarmak içim yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi Al Nasr ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Cimbom'un beklediği haber geldi

Diagne'nin satışından sonra gözlerin tamamen santrfor transferine çevrileceği Galatasaray'da ilk hedef yıldız futbolcu Radamel Falcao...

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