Galatasaray- Young Boys maçını spor yazarları değerlendirdi: Teknik sorun vardı! Okan Buruk'un ilk 11'i hatalıydı

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ÖMER ÜRÜNDÜL-Teknik sorun!

Galatasaray, ilk maçın ilk devresinden çok daha kötü bir ilk yarıyı dün gece sergiledi… Rakip ilk dakikadan itibaren dalga dalga Galatasaray'ın üzerine geldi. Sayısız şut çektiler, sayısız korner kazandılar. Geriden o kadar hızlı ve garantili çıktılar ki Galatasaray sürekli geriye koşmak durumunda kalarak, fiziki tahribat yaşadı. Hücumda ise hiçbir varlık gösterilemedi. İlk yarının 0-0 bitmesi gerçekten büyük bir şanstı. Peki neden böyle oldu? Bunun tek nedeni; Okan Buruk'un son derece hatalı ilk 11'iydi. Rakip vasat bir takım da olsa saha içi düzeni olan ve fizik açıdan koşan bir takım. İcardi ve Ziyech fizik açıdan çok güçsüz… Böyle bir durumda bir de Batshuayi ile birlikte çift santrforlu düzenle sahaya çıktığınız zaman sağlıklı bir düzen oturtmanız mümkün olmaz.