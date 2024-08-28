Galatasaray- Young Boys maçını spor yazarları değerlendirdi: Teknik sorun vardı! Okan Buruk'un ilk 11'i hatalıydı

Galatasaray, Devler Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile 1-0 mağlup oldu. İlk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Spor yazarları dev karşılaşmayı değerlendirdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL-Teknik sorun!
Galatasaray, ilk maçın ilk devresinden çok daha kötü bir ilk yarıyı dün gece sergiledi… Rakip ilk dakikadan itibaren dalga dalga Galatasaray'ın üzerine geldi. Sayısız şut çektiler, sayısız korner kazandılar. Geriden o kadar hızlı ve garantili çıktılar ki Galatasaray sürekli geriye koşmak durumunda kalarak, fiziki tahribat yaşadı. Hücumda ise hiçbir varlık gösterilemedi. İlk yarının 0-0 bitmesi gerçekten büyük bir şanstı. Peki neden böyle oldu? Bunun tek nedeni; Okan Buruk'un son derece hatalı ilk 11'iydi. Rakip vasat bir takım da olsa saha içi düzeni olan ve fizik açıdan koşan bir takım. İcardi ve Ziyech fizik açıdan çok güçsüz… Böyle bir durumda bir de Batshuayi ile birlikte çift santrforlu düzenle sahaya çıktığınız zaman sağlıklı bir düzen oturtmanız mümkün olmaz.
LEVENT TÜZEMEN-Buruk ve hatalı tercihleri
Okan hocanın kafası çok dalgın. 2 senedir G.Saray'ı şampiyon yapan Okan hocanın ilk kez bir maça birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11 çıkardığını gördüm. Ziyech sahada yok; koşmuyor, adam kovalamıyor. Barış'ın bölgesi, Ziyech'in bu laubaliliği yüzünden koridor oldu. Sara, temaslı oyuna girmiyor, sadece top ayağındayken oynamaya çalışıyor. Sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Köhn, tüm ikili mücadeleleri kaybettiği gibi orta bile yapamadı. Tribünler Ziyech çıkmalı, Mertens girmeli, Sara yerine Kerem Demirbay dahil olmalı yorumları yapıyor. Okan hoca sanki kuralmış gibi Ziyech'i ve Sara'yı tam 45 dakika oyunda tuttu. Son andaki Köhn tercihi etkisiz kaldı. Young Boys takımı orta alanda gerekli dalga kıranı bulamayınca G.Saray takımı üzerine kolay, çabuk ve etkili geldi.