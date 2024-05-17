Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giriyor. Rakibi ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı kırmızılılara beraberlik yetiyor. Ancak Cimbom kazanarak sezona nokta koymak amacında.
Sezonu şampiyon tamamladıktan sonra elde edeceği gelirin yanı sıra göndereceği oyunculardan da bonservis alıp yıllık ücretler konusunda da tasarruf etmek isteyen Cimbom'da hareketli bir süreç yaşanıyor.
Kadroda ayrılması muhtemel isimlerin başında stoperler geliyor. Sezon devam ederken gündemden düşmeyen Victor Nelsson ile Davinson Sanchez'in ayrılması halinde iki stoper alınacak.