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Galatasaray yeni stoperini Afrika'da buldu! Dünya devleri peşinde

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu sezonun maçına çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında elde edeceği galibiyetle 24'üncü kez mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi için de hareketlilik başladı. Gidecek veya ayrılması muhtemel isimlerin yerine yenilerinin getirilmesi için dört koldan çalışma gerçekleştiriliyor. Gündeme ise Afrika'dan flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 22:54 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 22:57
Galatasaray yeni stoperini Afrika’da buldu! Dünya devleri peşinde 1

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giriyor. Rakibi ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı kırmızılılara beraberlik yetiyor. Ancak Cimbom kazanarak sezona nokta koymak amacında.

Galatasaray yeni stoperini Afrika’da buldu! Dünya devleri peşinde 2

Sezonu şampiyon tamamladıktan sonra elde edeceği gelirin yanı sıra göndereceği oyunculardan da bonservis alıp yıllık ücretler konusunda da tasarruf etmek isteyen Cimbom'da hareketli bir süreç yaşanıyor.

Galatasaray yeni stoperini Afrika’da buldu! Dünya devleri peşinde 3

Kadroda ayrılması muhtemel isimlerin başında stoperler geliyor. Sezon devam ederken gündemden düşmeyen Victor Nelsson ile Davinson Sanchez'in ayrılması halinde iki stoper alınacak.

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