Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray , son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giriyor. Rakibi ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı kırmızılılara beraberlik yetiyor. Ancak Cimbom kazanarak sezona nokta koymak amacında.

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Sezonu şampiyon tamamladıktan sonra elde edeceği gelirin yanı sıra göndereceği oyunculardan da bonservis alıp yıllık ücretler konusunda da tasarruf etmek isteyen Cimbom'da hareketli bir süreç yaşanıyor.