Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul'a geldi! İşte maliyeti

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala 4 büyükler transfer bombalarını bir bir patlamaya devam ediyor. Kadrosundaki eksikleri tamamlayıp, sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Uzun süredir orta saha oyuncusu için uğraş veren Aslan, nihayet aradığını buldu. Sarı kırmızılılar, Norwich City'nin Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara'da mutlu sona ulaştı. Sambacı da İstanbul'a geldi.